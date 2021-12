SportItalia - Il Napoli prova il colpo Fazio, valutazioni in corso: operazione alla Juan Jesus

Calciomercato Napoli - Sono ore decisive per gli azzurri per trovare il nuovo difensore da inserire in rosa per sostituire Manolas.

I colleghi di SportItalia in questi minuti hanno lanciato un'indiscrezione relativa ad un nome a sorpresa per la squadra di Spalletti: Federico Fazio.

Giocatore che tra l'altro il tecnico toscano ha già allenato. Ecco cosa dice il collega Alfredo Pedullà in merito:

Fazio, Calciomercato Napoli

"Il Napoli cerca un difensore centrale, ma devono esserci le condizioni. Il budget, almeno per il momento, non consente grossi esborsi. E così nelle ultime ore, su indicazione di Luciano Spalletti, ci sono valutazioni a sorpresa su Federico Fazio, classe 1987, in scadenza con la Roma e ormai ai margini da tempo con il club giallorosso. Sarebbe un’operazione alla Juan Jesus, anche questa indicata la scorsa estate dall’allenatore toscano e che ha dato buoni riscontri al netto dello sfortunato autogol che ha deciso l’ultima gara interna contro lo Spezia".

Roma, stipendio di Fazio

Come già detto, il difensore argentino Federico Fazio ha un contratto con la Roma che scade questa estate: precisamente il 30 giugno 2022. Lo stipendio di Fazio alla Roma è di 2 milioni di euro a stagione.