Dalla Spagna - Liverpool su Fabian Ruiz! Klopp vuole portarlo in Premier League, rifiutata l'offerta del Real Madrid

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz sarebbe adesso nel mirino del Liverpool. Come rivelato dal noto portale spagnolo “El Desmarque”, sul centrocampista del Napoli si sarebbe inserito il club inglese. Jurgen Klopp sta cercando un centrocampista di qualità e ha voglia di rinforzare la rosa, nel mirino ci sono Isco del Real Madrid e Fabian. Su Fabian c'è anche lo stesso Real Madrid che con Florentino Perez ha presentato l'offerta (poi rifiutata dal Napoli) di 56 milioni di euro.

Fabian Ruiz

Mercato Napoli - Fabian Ruiz piace al Liverpool

Secondo quanto scritto dal portale “El Desmarque”, infatti, Klopp avrebbe intravisto nelle qualità di Fabian Ruiz l’acquisto ideale per il suo centrocampo in vista della prossima stagione. L’attenzione del Liverpool si è così rivolta a Fabian, ma l’ex Betis potrebbe costare anche di più. Nonostante il brutto momento che sta vivendo nel Napoli senza riuscire a convincere dopo l’arrivo di Gattuso, servirà una proposta molto importante per avere il via libera da parte del presidente De Laurentiis.