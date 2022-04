Deulofeu-Napoli, Floro Flores sicuro: "Ecco perché sarebbe un grande colpo"

Calciomercato Napoli - Gerard Deulofeu è già stato in passato accostato alla maglia azzurra. Adesso un ex Napoli lo sponsorizza a Cristiano Giuntoli come colpo per l'estate. Quando il Napoli sarà chiamato a sostituire Insigne ed è tutto da scrivere il futuro di Lozano e Mertens.

Calciomercato Napoli, Floro Flores consiglia Deulofeu

A consigliare Deulofeu al Napoli per il prossimo calciomercato, è stato Antonio Floro Flores che è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. L'ex calciatore, tra le tante, di Napoli e Udinese, ha dichiarato:

Vedresti Beto in una big? Magari al Napoli...

"No, al Napoli servono giocatori pronti avendo la Champions League da dover giocare. Non si possono fare scommesse secondo me. Deulofeu invece mi piace tantissimo, ti può cambiare la partita in un istante, lo sto seguendo molto ad Udine e sono convinto sia pronto".

Deulofeu accostato al Napoli

Floro Flores sul Napoli di Spalletti

Queste le parole di Floro Flores invece sul calcio italiano e sul Napoli:

Il livello del calcio italiano è crollato?

"Siamo in difficoltà. Lo dicono i numeri: io ho fatto la Serie B giocando contro squadre come Juventus, Genoa, Napoli e Torino. Il Genoa aveva Stellone in attacco. Oggi il livello è più basso. Quando ero al Napoli giocavamo per salvarci con campioni tipo Edmundo. Lui era un giocatore spettacolare, lo hanno preso dalla spiaggia ed era un fenomeno. Non nego che ho provato tantissimo ad emularlo, ovviamente solo ciò che faceva in campo, era un giocatore dal talento davvero incredibile".

Sui prezzi elevati dei calciatori del Sassuolo e la situazione di classifica:

"Ma quelli sono numeri che danno i giornalisti, non tanto le società. Berardi è un campione, ci ho giocato insieme. Oggi farebbe comodo al Napoli, ha un solo difetto: aver giocato tutta la carriera al Sassuolo senza confrontarsi con i grandi campioni. Lui vale i 40 milioni di cui si parla. I prezzi, ormai, li fanno i giornalisti, ma i giocatori forti costano. Parliamo di 50 milioni per Scamacca e 40 per Raspadori: sono entrambi giovanissimi con una carriera lunghissima davanti e ti hanno già fatto almeno 10 gol, forse le cifre sono dettate anche dalla potenziale carriera che hanno avanti. Forse questo può giustificare i prezzi che sentiamo. Ma su giocatori così, devi puntarci. Poi, sulla classifica, conta anche il resto delle squadre. Il Sassuolo fa tanti gol ma ne prende altrettanti. Non trovo giusta la critica di chi dice che gli attaccanti neroverdi non valgano cifre importanti solo perché il Sassuolo non è fra le prime quattro, è un discorso troppo superficiale".



Ti è mai capitato di sentirti meno competitivo con una preparazione atletica differente?