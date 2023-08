Dalla Spagna - Oggi è l'ultima partita di Gabri Veiga al Celta Vigo, c'è accordo totale col Napoli: pronto il saluto ai tifosi dopo l'Osasuna

Calciomercato Napoli - L'appuntamento di oggi tra Celta Vigo e Osasuna, prima giornata di Liga, sarà una scossa di emozioni per Gabri Veiga, centrocampista spagnolo classe 2002 del Celta. A riguardo ne parlano i colleghi spagnoli di AS.

Secondo quanto riportato da AS, Celta-Osasuna dovrebbe essere l'ultima partita di Gabri Veiga da calciatore del Celta: il centrocampista di Porriño "ha già tutti gli accordi con il Napoli e attende solo le ultime documentazioni tra i club per trasferirsi in Italia. Oggi saluterà i suoi fan nello stadio Balaídos"

Nella giornata di ieri l'allenatore del Celta, l'ex Napoli Rafa Benitez, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato del futuro di Gabri Veiga:

"L'interesse del Napoli per Gabri Veiga è reale. La situazione del ragazzo, così come quella di altri calciatori, è in evoluzione. Ha una clausola rescissoria, si parla molto di una sua cessione. L'ideale per noi è che una situazione del genere venga risolta presto anche se non sono felice di una cessione. Gabri veiga è arrivato un po' in ritardo di condizione, ha qualche fastidio. Gli manca il ritmo partita come invece lo hanno i suoi compagni che si sono potuti allenare senza problemi. Parliamo comunque du un calciatore importante e di grande talento.

Ho parlato con lui per dirgli di gestire al meglio questa situazione concentrandosi esclusivamente sul lavoro da fare con la nostra squadra. Mi rendo conto però che non è facile, il mercato è una variabile che sfugge da ogni controllo"