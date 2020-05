Dalla Spagna - Callejon vicino all'addio: anche Betis e Granada su di lui

Ultime calcio mercato Napoli - Siviglia e Valencia pensa a José Callejon ma lo spagnolo può fare comodo a tanti in Liga.

Callejon

Anche Betis e Granada su Callejon

Secondo quanto riporta fichajes.net, anche a Real Betis, Espanyol e Granada sondano il terreno con l'esterno azzurro che si libererà a parametro zero in estate. Lo spagnolo del Napoli che concluderà la sua avventura in azzurro appena la stagione sarà ufficialmente conclusa, è seguito da Manuel Quilón, suo agente, che ha confermato le varie proposte ricevute dalla Liga nelle scorse settimane.