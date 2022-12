Dalla Francia - Ndombele vuole rimanere in azzurro, Napoli pronto a chiedere uno sconto al Tottenham per il riscatto

Il portale francese 'Footmercato.net' ha riportato alcune importanti rivelazioni sul futuro ri Ndombele con la maglia del Napoli:

“In attesa di indossare la casacca colpita dal gallo, il francese indossa con orgoglio la maglia del Napoli. Un club dove si sente bene dentro e fuori dal campo. Secondo le nostre informazioni, anche Tanguy Ndombele è favorevole all’idea di rimanere più a lungo del previsto in Italia. Da ricordare che è stato ceduto in prestito per una stagione con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Le discussioni si svolgeranno anche molto velocemente (a priori a inizio gennaio a Londra) tra i partenopei, che si sono fatti carico del suo stipendio, e il Tottenham”.