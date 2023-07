Dal Brasile: "Il Napoli piomba su Wendel! Offerta di 25 milioni allo Zenit"

News di calciomercato Napoli: il giornalista Vene Casagrande, corrispondente di SBT Rio, emittente televisiva brasiliana, ha svelato in anteprima l'interesse del Napoli per un calciatore dello Zenit San Pietroburgo. Si tratta di Marcus Wendel Valle da Silva, meglio noto semplicemente come Wendel, centrocampista brasiliano classe '97 dello Zenit, ex Sporting Lisbona e Fluminense.

Napoli su Wendel

Ecco quanto riferisce il giornalista brasiliano Casagrande: "Ho appena avuto una conversazione con un dirigente dello Zenit. Secondo quanto mi ha detto, il Flamengo ha offerto 18 milioni di euro per Wendel, ma ora c'è un ostacolo: il Napoli è piombato nelle ultime ore e ha offerto 25 milioni di euro per il centrocampista. I russi preferiscono vendere agli italiani".

Wendel ha 25 anni, vanta già diversi titoli vinti con le maglie di Zenit San Pietroburgo e Sporting Lisbona. Il suo ruolo è di centrocampista centrale, adattabile come mediano e trequartista.