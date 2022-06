Cremonese, il ds: "Asse col Napoli? Gaetano lo prenderemmo subito se potessimo! Su Zanoli e Zerbin..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La costruzione della squadra in Serie A? Il livello è tutt’altra cosa, dovrà essere un mercato superiore e da neopromossa dovremo essere umili nella nuova categoria. Subiamo un mercato a rilento, pur lavorando sotto traccia si riesce a chiudere un numero basso di operazioni.

L’Italia non è più un campionato top in Europa, ed in Europa le grandi proprietà non sono più europee bensì asiatiche ed americane: è un mercato dove tutti pensano tante volte prima di mettersi in casa dei contratti molto lunghi ed onerosi.

All’estero il bonus alla firma è molto comune, tanti agenti propongono modalità del genere ed in Italia è una cosa che non viene digerita nel modo giusto. Poi è chiaro che ogni caso sia diverso dall’altro.

Gaetano e un asse col Napoli? L’abbiamo valorizzato tanto, a tutt’oggi è un giocatore loro e penso che sarà nel gruppo azzurro che andrà a fare il ritiro. Se ci fosse uno spazio per riaverlo, lo riprenderemmo sicuramente.

Pecchia l’aveva fatto giocare in più ruoli, in mezzo al campo e dietro la punta: la sua posizione l’ha sempre trovata, è uno che a calcio ci sa giocare ed in Serie B riusciva ad incidere. Adesso nel ruolo di centrocampista potrei vederlo anche con Spalletti, è un ragazzo di qualità.

Zanoli e Zerbin? C’è grande attenzione sui giovani, quelli del Napoli possono interessare ai club come la Cremonese. Non ci saremmo solo noi, però credo che i giovani partiranno tutti per i ritiri estivi prima di trasferirsi altrove.

Ounas? Giocatori come lui potrebbero andare via a fine mercato, rispetto ad uno come lui i giovani possono essere importanti anche nel meccanismo delle liste”