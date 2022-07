CorSport - Petagna bloccato da...Berlusconi! Ecco cosa manca per il suo arrivo al Monza

Il Monza continua a muoversi sul mercato, in mezzo a tanti acquisti c'è anche il possibile arrivo dell'attaccante del Napoli Andrea Petagna. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Warren Bondo aspettava solo l’ultimo ok di Adriano Galliani per la firma con il Monza. L’accordo era infatti in cassaforte da tempo.

Sono attese novità anche sul fronte Gonzalo Villar e Andrea Petagna. Il primo è in uscita dalla Roma e verrà venduto solo con la formula che prevede l’obbligo del riscatto.

L’attaccante del Napoli, invece, è stato bloccato dal club neopromosso ma per il suo arrivo serve sempre il sì di Silvio Berlusconi"