CorSport - Il Napoli vorrebbe prolungare il contratto con Meret! L'agente aspetta una chiamata dal club

La domanda rimane sospesa sulla linea bianca della porta: Meret o Ospina? Sono quattro anni che ormai va avanti così, come racconta il Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano pure stavolta c’è il rischio di restare aggrappati ad un equivoco, ma si procede su binari paralleli:

"Il Napoli vorrebbe prolungare il contratto con Alex Meret, non solo per i venticinque milioni di euro investiti nell’estate del 2018: la fiducia è immutata, l’errore di Empoli è stato catalogato come incidente di percorso.

Meret viene considerato il futuro, ha talento e un ingaggio in linea con la politica societaria attuale: ci sono stati pallidi contatti ma il management del «giovin signore» aspetta una convocazione a Castel Volturno, dalla società, per dialogare sulle prospettive, sulle possibilità. Un’opportunità per fare chiarezza, per capire in quale clima eventualmente dover convivere"