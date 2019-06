CdM - ADL stanzia 100 milioni per il restyling del Napoli: Fabian e Koulibaly incedibili, saranno valutate offerte per Allan e Insigne. Incerto anche Ghoulam

Calcio mercato Napoli - Sono ore frenetiche per il mercato degli azzurri, con Cristiano Giuntoli che si sta facendo in quattro per condurre in porto gli affari James Rodriguez e Manolas. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe stanziato pe ril mercato 100 milioni di euro. A qusto importo, vanno poi aggiunti quelli che arriveranno dalle cessioni di calciatori messi in lista di sbarco da Carlo Ancelotti come Sepe o Vinicius Morais, che possono far realizzare plusvalenze importanti. Incedibili, invece, sia Koulibaly che Fabian Ruiz. Discorso diverso per Insigne ed Allan

Mercato Napoli, tutto da scrivere il futuro di Insigne ed Allan

A quanto pare, infatti, l'intenzione di Mino Raiola sarebbe quella di portare all'ombra del Vesuvio Lozano e di far partire Lorenzo Insigne, per il quale però al momento non sarebbe arrivata alcuna offerta concreta ma solo un timido approccio dell'Inter. Per Allan, invece, il PSG in estate si era spinto ad offrire 6 milioni al calciatore e 75 a De Laurentiis che aveva però rifiutato. Adesso i parigini, risolte le grane Rabiot e Neymar, potrebbero tornare alla carica ed il Napoli è pronto a valutare eventuali offerte. Non è certa, in conclusione, nemmeno la permanenza di Ghoulam: se dovessero arrivare offerte importanti, la società le valuterebbe.