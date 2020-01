Calciomercato Napoli, ultimo giorno: tentativo Napoli per un terzino? Younes in uscita

Calciomercato Napoli - Quest'oggi CalcioNapoli24.it seguirà da vicino l'ultimo giorno di calciomercato Serie A, con aggiornamenti costanti su tutto quello che c'è da sapere sulle trattativa in corso. La sessione invernale terminerà dunque nella giornata di oggi, alle ore 20 (tranne che per sei squadre di Serie A impegnate negli anticipi, rispettivamente Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, per cui il mercato chiuderà alle 21) all’Hotel Sheraton di Milano San Siro, sede ufficiale del calciomercato. Monitoreremo le ultime mosse del Napoli e non solo attraverso articoli e commenti, ma anche con un appuntamento con CalcioNapolitv sul 296 del digitale terrestre dalle ore 19.00 sino alle 20.00 per raccontare live l'ultima ora di calcio mercato. Tutte le trattative Napoli in tempo reale e quelle delle altre di Serie A.

7.30 - Il Napoli potrebbe fare un tentativo per un terzino in prestito. L'ultimo nome circolato è quello di Tripaldelli del Sassuolo