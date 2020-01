L’Inter ha provato ad acquistare un attaccante in questa sessione di mercato, ha provato ad acquistare Olivier Giroud dal Chelsea ma non c’è riuscita: il Chelsea avrebbe liberato il francese solo in caso di sostituto, uno di questi poteva essere Dries Mertens ma - come racconta Sky Sport - il Chelsea non ha convinto il Napoli e lo stesso calciatore non era convintissimo del trasferimento.