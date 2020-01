Inter, tentativo anche per Bakambu e Rondon! Conte vuole un altro rinforzo

Calciomercato - Inter scatenata in questo rush finale di mercato. La società cerca un attaccante e tra i vari nomi ora spunta anche quello di Cedric Bakambu. Ecco quanto riporta il collega Alfredo Pedullà sul suo sito:

L’Inter potrebbe chiudere il mercato con un colpo low cost in attacco. Il club nerazzurro, che negli ultimi giorni ha pensato a Slimani (oltre Giroud), algerino trentunenne in prestito al Monaco dal Leicester, in queste ultime ore valuta altri due profili: si tratta di Cedric Bakambu, classe ’91, attaccante francese naturalizzato congolese, ex Villarreal ma attualmente in forza al Beijing Guoan; e Salomon Rondon, specialista venezuelano classe ’89 del Dalian Yifang. Altri due nomi sul taccuino dell’Inter per un possibile innesto low cost in attacco.