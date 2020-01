Calciomercato - Può saltare il ritorno di Juan Manuel Iturbe in Serie A. Lo riferisce SkySport. "Presto un presto nuovo incontro e decisione definitiva", riferisce il collega Gianluca Di Marzio. Eppure sembrava tutto fatto. Il giocatore, approdato ieri in Italia, stamattina ha sostenuto le visite mediche col Genoa. Definita apparentemente anche l'operazione: prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Arrivava dal Pumas in Messico. Seguiranno aggiornamenti.