Cds - Napoli rassegnato a perdere anche Kumbulla: c'è l'accordo col club, non col difensore

Ultime Calcio Napoli -L'edizione odierna del Corriere dello Sport ritaglia ampio spazio al calciomercato del Napoli. In partciolare si sofferma sull'affare Kumbulla.

Calma apparente sugli altri versanti del mercato. Un mercato che ha già regalato cinque colpi - Demme, Lobotka e Politano e poi Rrahmani e Petagna per la prossima stagione - e che a quanto pare potrebbe anche finire così: sia in chiave presente, sia futura. Sfumati Rodriguez e Amrabat, il Napoli s'è quasi rassegnato a perdere Kumbulla: il difensore albanese, 20 anni l’8 febbraio, non è convinto dell’offerta e aspetta l'Inter, mentre con il Verona c’è l’accordo sulla base di 20 milioni più bonus.