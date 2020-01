Amrabat alla Fiorentina! SKY: niente Napoli, accordo raggiunto stanotte: è stato pagato tanto, le cifre

Calciomercato Napoli, niente Amrabat. Il cemtrocampista voleva la Fiorentina, e la otterrà: il club viola infatti ha raggiunto nella notte l'accordo con l'Hellas Verona per il trasferimento di Sofyan Amrabat per giugno, dal momento che il centrocampista ha già vestito la maglia dei veneti e quella del Brugge.

Mercato Napoli, sfuma Amrabat

Come riferisce l'esperto Gianluca Di Marzio di Sky Sport tramite il suo sito ufficiale l'intesa è stata raggiunta per 20 milioni di euro più 1,5 di bonus, dopo che quella col giocatore era stata già raggiunta.Diverse squadre si sono interessate ad Amrabat in questa sessione invernale, come la SSC Napoli, che però non ha mai ricevuto l'ok del marocchino. È stato convinto invece dal progetto della Fiorentina e dopo giorni di trattative è stata trovata la soluzione che ha soddisfatto tutte le parti in causa.