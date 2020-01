Mertens-Chelsea, pista non ancora tramontata definitivamente: calciatore in attesa, resta probabile permanenza fino a giugno [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Il futuro di Dries Mertens sembrava più chiaro da ieri sera, quando l'intermediario della trattativa fra l'Italia (Lazio e Inter) e Giroud annunciava che il Chelsea aveva definitivamente abbandonato la pista che portava al belga vista la volontà del calciatore di restare in azzurro.

Calciomercato Napoli, le ultimissime sul futuro di Mertens

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, resta l'ipotesi più accreditata la permanenza fino a giugno 2020 alla SSC Napoli per Dries Mertens. Quando terminerà il contratto attuale del calciatore belga con il Napoli. Ma dalle ultimissime raccolte dalla nostra redazione, però, non è definitivamente tramontata l'ipotesi addio a gennaio. Come si sa, il Chelsea è in pressing sul Napoli e sul belga per portarlo subito a Londra, dove ritroverebbe Jorginho. E l'ultima offerta rifiutata è di 10 milioni di euro. L'attaccante è in attesa di sviluppi in queste ore, nulla è ancora stato definitivamente deciso per il suo immediato futuro. Segno del fatto che la trattativa con i Blues non è tramontata del tutto, libererebbe quindi Giroud verso l'Italia.

Dries Mertens e Lorenzo Insigne

