"Se anche oggi Amin Younes rifiuterà le destinazioni in prestito, il #Napoli lo metterà fuori dalle liste Serie A e Champions, e di conseguenza fuori rosa. E' necessario per fare spazio all'ultimo arrivato, Stanislav #Lobotka. Il giocatore è ancora in tempo per decidere". Questa l'anticipazione mercato Napoli del collega de Il Roma Giovanni Scotto