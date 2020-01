UFFICIALE - Napoli Primavera, dall'Empoli arriva il 2001 Bozhanaj: contratto depositato in Lega

Altro colpo per il Napoli. Cristiano Giuntoli ha chiuso per l'arrivo di Kleis Bozhanaj, attaccante classe 2001 dell'Empoli, che andrà a rinforzare la Primavera di Angelini. Il contratto è stato depositato in Lega Calcio.

Kleis Bozhanaj è una seconda punta, abile nel gioco anche da trequartista o da punta centrale. Sono dieci le presenze, quest'anno, con la Primavera dell'Empoli. Nato in Albania nel 2001, andrà a rinforzare la Primavera di mister Angelini. Gli azzurrini sono penultimi in classifica e, con sli 18 gol realizzati, hanno il terzultimo attacco del campionato. Soltanto Lazio e Torino hanno segnato di meno.