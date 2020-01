"Ora o mai più", ultimatum del Chelsea, Tuttosport: Mertens ha detto no e punta al record di Hamsik

Ultime calcio mercato Napoli - Oggi un altro colpo di scena potrebbe arrivare proprio da Dries Mertens, che ieri ha respinto l’ultimo assalto del Chelsea, portato direttamente dalla plenipotenziaria del club, Marina Granovskaia.

Secondo quanto riporta Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport:

"Al Napoli aveva proposto anche 10 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di un calciatore libero a fine stagione, ma Mertens ha detto di no, perché vuole restare a Napoli per battere il record di Hamsik. «Ora o mai più», gli ha detto la Granovskaia. E sarà mai più, anche perché ora si avvicina la firma di Mertens con il Napoli".