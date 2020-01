Rivoluzione Napoli, ADL può chiudere altri due acquisti quest'oggi: i dettagli

Calciomercato Napoli - Con Andrea Petagna salgono a cinque gli acquisti invernali della SSC Napoli. Diego Demme, Stanislav Lobotka, Amin Rrahmani lasciato in prestito al Verona e appunto il centravanti della Spal, che approderà in azzurro soltanto a giugno. Ma come riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbero diventare addirittura 7 se la società dovesse riuscire a sbloccare due situazioni calde nelle prossime ore.

Mercato Napoli, arrivano anche Amrabat e Kumbulla?

Ecco quanto si legge dal quotidiano: