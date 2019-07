James all'Atletico Madrid? Diario AS non ha dubbi: "Cronaca di un suicidio sportivo"

"Cronaca di un suicidio sportivo". Così Diario AS definisce la possibile cessione di James Rodriguez all'Atletico Madrid. Dopo la sconfitta impietosa rimediata contro l’Atletico, appare chiaro che qualcosa non funziona più come prima. Innanzitutto si sente l’assenza di Cristiano Ronaldo, ceduto alla Juve senza riflettere su cosa avrebbe significato. Cristiano Ronaldo non era solo un trascinatore per tutta la squadra, scrive il giornalista, ma aveva un potere devastante contro gli avversari. Bisogna dunque correre ai ripari, come si legge sul quotidiano sportivo spagnolo, tutelando il patrimonio tecnico della squadra.

Se salta la pista che porta all'Atletico, si riaccendono dunque le speranze del Napoli di arrivare a James Rodriguez. C'è da precisare, però, che le voci spagnole tendono più alla possibile permanenza di James al Real Madrid, ora alle prese con le difficoltà del calciomercato. E' anche vero, però, che il colombiano gradirebbe lasciare i Galacticos e a quel punto il Napoli tornerebbe clamorosamente in pole-position. In ogni caso, la richiesta di Florentino Perez resta la stessa: 42 milioni di euro cash, niente prestito, niente dilazionamento. Sta a De Laurentiis soddisfare le richieste della controparte.