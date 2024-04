Sky - Napoli, clamorosa idea Zaniolo per l'estate! E' in cima alla lista di Manna

Calciomercato Napoli, spunta il nome di Niccolò Zaniolo per l’estate. Ad annunciarlo è direttamente SkySport, con l’esperto di mercato Gianluca di Marzio che riporta la notizia anche sul suo sito.

Secondo quanto si apprende, l’ex Roma è in cima alla lista nelle preferenze di Giovanni Manna prossimo a firmare un contratto quinquennale come nuovo Ds. Il 24enne, di proprietà del Galatasaray ma in prestito in Premier League, non verrà riscattato dall'Aston Villa e farà ritorno in Turchia dove però resta in partenza.

Mercato Napoli, clamorosa idea Zaniolo: lo vuole Manna

Ecco quanto si legge sul sito di Di Marzio: