Fiorentina-Napoli, ultimissime formazioni Sky: scelto il sostituto di Osimhen

Notizie Napoli calcio. Alle ore 20.45 andrà in scena Fiorentina-Napoli, penultima gara del campionato. Snodo cruciale per le residue speranze di qualificazione alla Conference League della squadra di Calzona.

Fiorentina-Napoli ultime di formazione

Il Napoli a Firenze dovrà fare a meno di Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Gollini. Ecco le ultime riportate da Massimo Ugolini, collega di Sky Sport:

«Dovrebbe giocare Raspadori dal primo minuto con la speranza di brindare con un gol la nascita della figlia. Il Napoli, per salvare la stagione, vuole mantenere la posizione in Europa per il 15esimo anno consecutivo. In attacco anche Politano e Kvara, Cajuste a centrocampo, indisponibile Zielinski».