Mediaset - Juventus: Giuntoli tenta il colpo di gennaio, nel mirino anche un big del Napoli

Ultimissime di calciomercato che riguardano il possibile trasferimento di un calciatore del Napoli alla Juventus per gennaio. L'ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli è a lavoro per chiudere l'operazione.

Calciomercato Juventus: Giuntoli lo vuole dal Napoli

Napoli - Arrivano notizie di mercato che riguardano le strategie della Juventus con Cristiano Giuntoli che ha diversi obiettivi per gennaio per migliorare la rosa di Allegri.

Tra i vari giocatori messi nel mirino c'è sicuramente Rodrigo De Paul che è la prima scelta, poi occhio anche ad altre piste perché, secondo SportMediaset, la Juve punta anche su Zielinski del Napoli a gennaio.

Il calciatore polacco è in scadenza 2024 ed è alle prese con un possibile rinnovo. Zielinski potrebbe arrivare alla Juventus in estate a parametro zero, anche se la concorrenza non mancherebbe. Su di lui anche l'Inter in Italia.