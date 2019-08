Sky - Il Monaco continua ad aspettare Icardi: è l'unica squadra rimasta sulle tracce dell'argentino

Calciomercato - La telenovela Mauro Icardi continua. Nonostante manchino pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo, il calciatore dell'Inter resta ancora incerto sul prosieguo della sua carriera. L'unica squadra sulle sue tracce resta il Monaco: l'argentino sarebbe disposto ad accettare la proposta del club francese, trattandosi di prestito secco. Ad oggi, il club monegasco è l'unico rimasto sulle tracce dell'attaccante nerazzurro. In queste ore il giocatore sta decidendo il da farsi. Qualora accettasse l'offerta, il portale gianlucadimarzio.com scrive:

"Resterà poi da risolvere il nodo tra l'Inter e il giocatore sulla questione del prolungamento del contratto che piace più alla società che all'attaccante. Icardi, infatti, non sarebbe così convinto di allungare di un anno il proprio contratto: si sta cercando una soluzione nel caso lui decidesse di dare il proprio ok al Monaco. Al momento, la squadra di Ligue 1 è l'unica vera soluzione che possa permettere a Icardidi non restare fermo per i prossimi 12 mesi. L'Inter spera che il giocatore accetti, lui valuta".