Bucchioni: "L'Inter non si piegherà a Icardi, resterà fuori rosa! Se vuole smettere di giocare a calcio è sulla strada giusta"

Calciomercato Napoli - Mauro Icardiè ancora in bilico tra Inter e altri club, come Napoli e Juventus che continuano a spingere per un suo acquisto. Intanto il calciatore compra una nuova casa a Milano e potrebbe realmente restare, ma con i nerazzurri che ad oggi lo terrebbero fuori rosa e fuori dalla lista Serie A.

Icardi

Calcio mercato Napoli - Icardi può restare all'Inter

Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta a Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori sul caso Mauro Icardi: "C’è un problema che sta mettendo Icardi in una difficoltà assoluta: non vedo che sbocco possa avere la sua carriera a questo punto se continua a rifiutare tutte le destinazioni. Non so cosa abbia in testa, ma l’Inter non si piegherà, perché se dovesse reintegrarlo in rosa sarebbe la fine della credibilità della società. Icardi ha perso la Nazionale argentina, non gioca da sei mesi, è una situazione assurda, calcisticamente incomprensibile. Se Icardi vuol smettere di giocare a calcio, questa è la strada giusta”.