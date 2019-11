Berge-Napoli, Gazzetta: l'obiettivo è averlo subito a gennaio, ma serve lo sconto. Valutazione alta del Genk

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nome più caldo in entrata per il Napoli è quello di Sander Berge del genk. Il centrocampista piace molto a De Laurentiis e Giuntoli.

"L’identikit corrisponde a quello di Sander Berge, 21 anni, centrocampista del Genk alto 195 cm. Cristiano Giuntoli lo sta seguendo da tempo, età e caratteristiche rientrano nel target dei giocatori che interessano il Napoli. L’intenzione del d.s. sarebbe quella di ingaggiarlo già per gennaio, ma difficilmente otterrebbe uno sconto sui 25 milioni richiesti. L’ipotesi più probabile è che l’operazione, se dovesse concretizzarsi, verrà definita soltanto a giugno. Il valore di Berge va al rialzo da quando alcuni club europei, Napoli compreso, hanno dimostrato interesse per le sue qualità. Nella scorsa estate, infatti, il costo del cartellino del nazionale norvegese si aggirava intorno ai 18 milioni di euro: oggi, ne vale 7 in più. Il giocatore, in ogni modo, ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e, al momento, non ha ancora parlato di rinnovo, il che lascia capire che la sua intenzione è quella di lasciare il Genk a fine stagione"