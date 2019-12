UFFICIALE - Ancelotti si libera dal Napoli e firma con l'Everton: i dettagli del contratto

Notizie Calcio Napoli - Ancelotti nuovo allenatore Everton, ora è ufficiale. E' arrivato il tanto atteso tweet della squadra inglese che annuncia l'arrivo sulla panchina dei Toffies di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo si è liberato dal suo contratto con il Napoli e ha firmato con i blues di Liverpool. Ecco il tweet della squadra inglese: "L'Everton è lieto di confermare che Carlo Ancelotti è il nuovo manager del Club. Ha firmato un accordo di quattro anni e mezzo che durerà fino alla fine della stagione 2023/24"

? | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) 21 dicembre 2019