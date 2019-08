Ancelotti al CdS: "ADL non è obbligato a comprare, ci mancherebbe: può darsi lo minaccerò a farlo! Milik sarà uno dei centravanti del Napoli, Koulibaly potrebbe riposare contro la Juve"

Calciomercato Napoli - Lunga intervista al Corriere dello Sport rilasciata da Carlo Ancelotti. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24: "De Laurentiis? Non è obbligato a comprare, ci mancherebbe. Però può anche darsi che io lo minacci (ride ndr). Koulibaly arriva il 15 ma il 24 gioca. Poi semmai riposa quella successiva".





Chi appare in ritardo è Milik.

"Che ha una struttura fisica diversa, è più imponente ed normale, per me, che stia facendo più fatica. Ma sta lavorando bene, sta offrendo il proprio contributo nella fase passiva e se riusciamo a non subire gol è anche merito di tutte le nostre punte".



Può darsi che sia infastidito dal mercato?

"Assolutamente no, perché noi siamo stati molto chiari con lui. Milik sa che sarà uno dei centravanti del Napoli".



Uno.... E l’altro...?

"L’altro è Mertens, che può giocare lì".



Il mercato non distrae nessuno, neanche lei?

"Io sono qua bello tranquillo fino al 2 settembre".



Ma non la scoccia un po’ che si debba procedere a campionato iniziato?

"Un pochino sì, ma oramai ci sono abituato. Il calcio sta cambiando e bisogna adeguarsi: c’è chi gira tanto, e di questo ne ho parlato con Klopp, e riscontra problemi. Noi siamo stati tre settimane a Dimaro e questo ci aiuta, anche se è lunga, ma dal punti di vista atletico è importante. Ho avuto esperienze in passato, con spostamenti intercontinentali nella fase iniziale, e non riesci a prepararti come vorresti".



Mancano tre settimane all’inizio del campionato

"E noi ci arriveremo pronti. Siamo abbastanza collaudati, non dobbiamo provare e saremo più immediati nelle nostre giocate".



Ma dica la verità: in questi giorni negli States, finirà per «obbligare» De Laurentiis ad acquistarle qualcuno, diciamo così....

"Ma no, semmai lo minaccerò...Stiamo valutando tante situazioni, lo ha detto anche il presidente. La volontà della società c’è tutta".



Lo minaccia durante il tressette...?



"Vedremo, ma a carte io e lui assieme siamo imbattibili. E poi Aurelio ha anche un po’ di ... fortuna...E quasi quasi gli chiederò di andare al sorteggio di Champions".