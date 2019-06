Albiol via da Napoli? CdS rivela: "Villareal pronto a pagare la clausola da 4 milioni: c'è il sì del difensore, la situazione"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Nostalgia di casa per Raul Albiol. Il Villareal sarebbe pronto a pagare la clausola di 4 milioni per riportare a casa il difensore spagnolo del Napoli.

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Raul Albiol vorrebbe trasferirsi al Villareal:

"Questa volta il rischio è proprio serio. Molto più di quello che un anno fa aveva paventato Sarri, temendo un futuro senza di lui: in Spagna sono tutti convinti che Raul Albiol sia davvero molto vicino al ritorno in patria. Al Villarreal, per la precisione, squadra di una città che dista più o meno 65 chilometri da Valencia, casa sua: e a 33 anni, anzi 34 da festeggiare il 4 settembre, sarebbe una scelta di vita. Per il club spagnolo, in pressing asfissiante sul giocatore da qualche giorno, si tratterebbe di un affare da 4 milioni di euro: ovvero, il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto che lo lega al Napoli fino al 2021. Scenario improvviso, quasi clamoroso. Un fulmine su Ancelotti e su Raul: che a questo punto è il padrone assoluto del proprio destino. A suo tempo. E innanzitutto la trattativa con il Sottomarino, totem di una cittadina di poco più di 50mila abitanti della Comunità Valenciana, mezzoretta dalla dimora della famiglia Albiol: basterà versare 4 milioni di euro al Napoli forti del placet del difensore, ovvero l’importo della clausola valida per l’estero, e tanti saluti".