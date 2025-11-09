Primavera, il Napoli vince a Bergamo: azzurri fuori dalla zona retrocessione

Ultime calcio Napoli. Il Napoli Primavera vince ancora e sbanca Bergamo contro l’Atalanta di Giovanni Bosi.

Primavera, Atalanta-Napoli: l'importanza della vittoria azzurra

Gli azzurri di Dario Rocco vincono di misura ed escono dalla zona retrocessione. I partenopei dopo il risultato delle 15 tra Frosinone e Fiorentina (1-2) hanno la certezza di stare sopra ai ciociari in classifica. Dopo la vittoria di oggi, grazie al gol di Smeraldi, il Napoli si ritrova sedicesimo in classifica con dieci punti. La prossima sfida per gli azzurri sarà proprio contro il Frosinone, in un vero e proprio scontro salvezza.

Primavera 1, la classifica aggiornata

Di seguito la classifica: 1. Roma 25 punti 2. Genoa 22 punti 3. Fiorentina 24 punti 4. Parma 21 punti 5. Cesena 20 punti 6. Atalanta 20 punti 7. Sassuolo 17 punti 8. Milan 16 punti 9. Monza 16 punti 10. Bologna 16 punti 11. Verona 15 punti 12. Juventus 15 punti 13. Inter 15 punti 14. Lazio 11 punti 15. Lecce 10 punti 16. Napoli 10 punti 17. Frosinone 9 punti 18. Torino 8 punti 19. Cagliari 7 punti 20. Cremonese 4 punti