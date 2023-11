DIRETTA - Youth League, Napoli-Union Berlino 1-0 (13'rig. Lorusso): ammoniti Russo e Peluso, i tedeschi cambiano modulo

Napoli-Union Berlino, in attesa del match di stasera al Maradona stamattina vanno in scena le giovanili col classico match di Youth League. Azzurrini attualmente ultimi nel girone C a quota 0 con Union a 3 e Braga e Real Madrid lanciatissimi a 7.

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): 1 Turi, 2 Puzone, 3 De Crescenzo, 4 Russo, 5 Esposito, 6 D’Avino, 7 Peluso, 8 D’Angelo, 9 Raggioli, 10 Lorusso, 11 Malasomma. A disposizione 12 Sorrentino, 13 De Luca, 14 Di Lauro, 15 Parisi, 16 Mutanda, 17 Borriello, 18 Ballabile. All. Andrea Tedesco

Union Berlino (4-3-3): 12 Rodtnick, 3 Markgraf, 4 Ackermann, 6 Kemlein, 8 Engelbreth, 9 Kalyci, 14 Ogbemudia, 17 Kramer, 20 Ciobanu, 21 Asanji, 15 Prosche. A disposizione 1 Arsianogullari, 7 Ojo, 10 Schleinitz, 11 Jurschik, 16 Grunwald, 22 Friedrich, 27 Ibrahimi. All. Marco Grote.

Diretta Youth League Napoli Union Berlino

65' - Tiro di Mutanda che termina fuori

62' - Altro cambio nell'union Berlino: esce Kalayci entra Schleintz

60' - Ammonito il centrocampista Russo

59' - Ammonito Peluso

58' - Doppio cambio nel Napoli: escono Lorusso e Malasomma entrano Mutanda e Ballabile

49' - Asanji prova la conclusione ma non inquadra lo specchio della porta

46'- Doppio cambio nell'Union Berlino: escono Ciobanu e Prosche entrano Friedrich e Jurschik. I tedeschi ora passano al 4-2-3-1.



Inizia il secondo tempo

46' - Kalayci ci prova, Turri blocca la sfera.

45' - Concesso un minuto di recupero

42' - Malasomma stende Ogbemudia: giallo per l'azzurro

39' - Ammonito Engelbreth per un fallo commesso ai danni di Lorusso

37' - Raggioli finisce in fuorigioco

33' - Raggioli prova la conlcusione, para Rodtnick

32' - Primo giallo del match: ammonito Lorusso per fallo su Markgraf

25' - Partita molto spezzettata per molti falli commessi da una parte e dall'altra. Puzone impegna Rodtnick con un tiro

13' - GOL DEL NAPOLI! Lorusso batte Rodtnick su calcio di rigore!

5' - Primo squillo della gara: ci prova Kalyci, ma il suo tiro termina fuori

1' - Inizia il match, battuto il calcio d'inizio del primo tempo