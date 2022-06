E' tempo di cambiamenti nel mondo delle regole del calcio. Dopo aver proseguito con l'approvazione dei 5 cambi in una partita, arriva un'altra novità regolamentare. La modifica è già stata approvata dalla FIFA, sarà in vigore dal primo luglio. Cosa cambia? D’ora in poi, i portieri dovranno avere entrambi i piedi sulla linea al momento del tiro dal dischetto di un rigore. Fino ad ora, l’obbligo riguardava un solo piede.