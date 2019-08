Napoli-Barcellona - Primo tempo che termina sullo 0-0: ai punti meglio gli spagnoli, Fabian si divora il vantaggio

Un primo tempo senza particolari emozioni quello tra Napoli e Barcellona al Michigan Stadium. Il Barcellona attacca ma non punge, mentre il Napoli si difende in maniera ordinata. Due voltà pericolosi i blaugrana, una volta con Griezmann che sbaglia da ottima posizione e poi è Meret a salvare allo scadere del primo tempo smanacciando in angolo una conclusione di Suarez.

Partenopei che provano ad eludere il pressing avversario, perdendo qualche palla pericolosa in uscita. Più pericolosi gli azzurri quando partono in contropiede ma al momento non sono riusciti ad impensierire Ter Stegen. Partita bloccata anche a causa del gran caldo, si aspetta qualche cambio nella ripresa da parte di entrambi gli allenatori.

Solo in extremis Fabian Ruiz si divora il gol del vantaggio su cross di Verdi dalla destra. Lo spagnolo colpisce male da ottima posizione e poi tutti negli spogliatoi per l'intervallo.