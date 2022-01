Insigne vuole tornare in campo subito, Osimhen pronto ad aumentare il minutaggio

Il Corriere del Mezzogiorno fornisce alcune indicazioni in vista del derby tra Napoli e Salernitana. Dal quotidiano si legge:

Ieri Insigne è tornato in gruppo, vuole tornare in campo domenica, agganciare Maradona a quota 115 gol e dare il suo contributo alla squadra. L’ha fatto anche nella prestazione contro la Juventus, due giorni dopo il brindisi per il contratto firmato all’hotel St.Regis, al Maradona contro la Sampdoria dopo mezz’ora si è dovuto fermare per un infortunio probabilmente figlio dello stress emotivo. Domenica c’è il derby, la partita che all’andata ha visto dalla panchina con il desiderio di subentrare ma Spalletti decise di preservarlo per un affaticamento muscolare. Oggi tornerà in gruppo anche Ospina, il Napoli nell’incertezza per la situazione della Salernitana si prepara alla sfida di domenica, Osimhen migliora di giorno in giorno sotto il profilo della condizione, è pronto ad aumentare il minutaggio. Spalletti è pronto ad accogliere anche Ounas, ieri eliminato dalla Coppa d’Africa senza giocare neanche un minuto.