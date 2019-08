Barcellona che mantiene il pallino del gioco per i primi 45 milioni ma l'occasione più ghiotta per passare in vantaggio appartiene al Napoli. Cross al bacio dalla destra di Verdi che imbecca Fabian Ruiz inseritosi con gran tempismo sul secondo palo. Lo spagnolo però sembra indeciso con quale piede impattare la palla svirgolando sul fondo praticamente solo davanti al portiere.