GeVi Napoli Basket, Sokolowski a CN24: "Coppa Italia? Un momento fantastico, ma non vogliamo fermarci! Ecco cosa ci ha detto coach Milicic prima della finale con Milano" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - A vederlo con gli occhiali, non si direbbe mai che possa essere un macinatore di qualità sul parquet. Però Michal Sokolowski, ala polacca della GeVi Napoli Basket, grazie ad una prova da 13 punti, 6 rimbalzi e 22 di valutazione ha conquistato il premio di MVP della finale della Final Eight 2024. E già in semifinale aveva lasciato il segno, con il canestro da tre punti contro Reggio Emilia per pareggiare i conti a quota 73 con 16 secondi sul cronometro. Premio di miglior giocatore e poi via per la pausa nazionali, con i primi 26 punti messi a segno per la sua Polonia contro la Lituania. Agli ordini di Igor Milicic, che lo ha fortemente voluto dopo averlo allenato lo scorso anno al Besiktas in Turchia.

Intervista Sokolowski GeVi Napoli Basket

Quali sono state le sue sensazioni quando siete tornati qui a Napoli e avete visto così tanti tifosi salutarvi?

“È stato fantastico, da quando siamo arrivati a Napoli alla stazione ferroviaria, poi l’arrivo in centro: è un grande momento per noi, per Napoli è fantastico”

Come avete preparato la finale contro Milano?

“Ci ha detto che era solo una partita, che avremmo dovuto dimenticare di essere di stanchi, di non aver avuto molto tempo per riposarci dopo la partita di sabato: è una partita, se volete vincere la coppa dovete dare il massimo e dimenticare tutto”

Adesso tutti avranno gli occhi su di voi.

“Sicuramente dobbiamo restare uniti, insieme ci concentreremo su ogni partita: in questo momento c'è una pausa per noi per la nazionale, successivamente ci ritroveremo, lavoreremo e prepareremo la partita di Treviso. Dobbiamo andare avanti così, come abbiamo fatto, lavorare duro e concentrarci partita dopo partita”

Quanto è importante per lei coach Milicic, che l’allena sia a Napoli sia in nazionale polacca?