Ultimissime Calciomercato Napoli - Vinicius Moraes lascia il Napoli e passa al Benfica: arrivano conferme anche dal Portogallo. "E' fatta per Carlos Vinicius", scrive A Bola in prima pagina. Contratto di cinque anni per il brasiliano e affare da 10 milioni di euro.

Nel taglio basso c'è un riferimento anche alla Juventus e all'affare sfumato per Mattia Perin: visite mediche non superate a pieno dal portiere bianconero, e così l'affare slitta a gennaio.