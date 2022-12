Ruolo e caratteristiche, ecco chi sono i gemelli Shpendi seguiti dal Napoli

Il Napoli ha messo gli occhi sui gemelli Shpendi del Cesena.

Si tratta di Cristian e Stiven, nati il 19 maggio del 2003, di origini albanesi entrambi attaccanti stabilmente nel giro della prima squadra.

Praticamente identici sia per caratteristiche fisiche per posizione occupata in campo, i due si stanno ritagliando uno spazio importante nel campionato di Serie C dopo aver fatto faville nelle giovanili.

Cristian ha collezionato 7 presenze in prima squadra quest'anno.

Stiven ha anche messo a segno 3 reti tra i professionisti in 11 presenze in prima squadra.

La trafila nelle giovanili dei gemelli Shpendi

Cristian e Stiven Shpendi

Entrambi provenienti dalla San Marino Academy, sono stati fin da subito seguiti dal Cesena. I giovani attaccanti, dunque, hanno indossato la maglia bianconera dell’Under 17. Da lì è iniziata la loro scalata verso la massima squadra.

Prima dell’atteso traguardo, i due si sono resi protagonisti nella Primavera 2, rivelandosi trascinatori nella categoria. Per Cristian, il bilancio finale è di 17 presenze e 15 reti, impreziosite da 7 assist. Altrettanto buono il lavoro di Stiven che, invece, ha totalizzato 20 presenze, mettendo a segno 23 gol e anche lui 7 assist.

I due sono stabilmente nel giro dell’Under 21 dell'Albania, ma prima sono passati anche tra le file dell’Under 19. Solo Stiven, quella dell’Under 20 trovando anche la gioia del gol con la maglia del suo paese.