Osimhen miglior marcatore d'Europa in questa'avvio! La classifica

Napoli Calcio - Victor Osimhen capocannoniere d'Europa al momento. Come infatti evidenzia SkySport, il nigeriano è in vetta alla lista dei migliori marcatori dei principali campionati per questo mese di settembre.

Osimhen 6 goin 5 partite

Benzema 6 gol in 5 partite

Haaland 5 gol in 3 partite

Nkuku 5 gol in 4 partite

Forss 4 gol in 1 partita

Jay Rodriguez 4 gol in 3 partite

Ronaldo 4 gol in 4 partite

Wirtx 4 gol in 4 partite

Destro 4 gol in 4 partite

Salah 4 gol in 4 partite