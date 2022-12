Lista Serie A, il Napoli potrà inserire Bereszynski e Contini senza sacrificare nessuno: il motivo

Ultime calciomercato Napoli - Il campionato sta per tornare ed è tempo di ricordare la lista dei 25 calciatori impiegabili in Lega Serie A. Ma qual è la situazione attuale dei possibili 25 calciatori della rosa del Napoli per la stagione 2022-2023? Il Napoli ha consegnato quella definitiva al termine del mercato estivo. Vi mostriamo quindi quella che è la lista ad oggi dei calciatori del Napoli per il campionato. In attesa delle mosse di mercato, la società azzurra potrebbe inserire nella lista Over il terzino destro polacco Bartosz Bereszynski senza dover 'tagliare' nessuno - visti i due slot liberi - mentre il portiere Nikita Contini, cresciuto nel vivaio del Napoli, verrebbe inserito nella speciale lista dedicata ai quattro giocatori over 22 formati nel club

Lista Serie A SSC Napoli: la rosa dei 25

Ricordiamo ai lettori di CalcioNapoli24 che la SSC Napoli, ed ogni società di Serie A, può registrare in lista:

17 giocatori over 22 (nati fino al 1999)

4 giocatori cresciuti nel vivaio del club (over 22)

4 giocatori cresciuti in vivai italiani

calciatori under 22 (nati dal 2000 in poi)

Di seguito l'attuale rosa del Napoli e la rosa dei 25 giocatori per la Serie A 2022-23:

17 giocatori over 22:

Ostigard

Olivera

Rrahmani

Mario Rui

Juan Jesus

Kim MinJae

Anguissa

Ndombele

Lobotka

Zielinski

Elmas

Demme

Simeone

Lozano

Osimhen

x (Bereszynski?)

(Bereszynski?) x

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA

Meret

Sirigu

Di Lorenzo

Politano

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB

Marfella

Zerbin

x (Contini?)

x

LISTA UNDER 22