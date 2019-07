Nonostante il Napoli abbia smentito ufficialmente l'arrivo di Jorge Mendes a Dimaro, che era stato preannunciato dalla Radio Ufficiale del club, all'eliporto di Monclassico alle spalle del campo di Carciato di Dimaro, c'è ancora grande attesa da parte dei giornalisti presenti in ritiro. Dall'immagine postata su Twitter dal collega di Repubblica Marco Azzi, si evince come ci siano anche le forze dell'ordine presenti sul posto. Clicca su foto allegate per vedere: