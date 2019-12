Genk, Samatta: "E' bello giocare al San Paolo, c'è stato Maradona! Koulibaly? Da noi tutti parlano di lui, ma non lo temo"

Mbwana Samatta, attaccante del Genk, ha parlato in conferenza stampa quest'oggi, in vista della gara di domani contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Segnare in Champions League? "E' fantastico, ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Se perdiamo ed io segno non sono contento, vogliamo vincere insieme".

Emozionante giocare nello stadio di Maradona? "E' bello essere qui, ci ha giocato Maradona, uno dei più grandi calciatori di sempre. E' bello essere qui, per me e per tutta la squadra".

Quale calciatore ammira di più del Napoli? "Sono un attaccante e devo combattere con i difensori. Koulibaly ha giocato al Genk e tutti ne parlano ancora benissimo. Non temo nessuno ma sarà bello giocare contro di lui".