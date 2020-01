Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio all'Olimpico. Eccone uno stralcio:

Mertens? "Arriva martedì sera, è in Belgio con il fisioterapista della Nazionale".

Koulibaly? "Ha lavorato tre giorni molto bene, ieri abbiamo fatto una risonanza e c'è ancora un po' di edema. Non possiamo rischiare, conosciamo tutti l'importanza di Koulibaly ma non me la sento di rischiare di perderlo per due o tre mesi".