Gol Fabian Ruiz - Spagna-Germania Under 21, 1-0 per le furie rosse dopo pochi minuti! Super gol di Fabian Ruiz che sblocca la gara con un sinistro a giro nell'angolino basso. Un'azione roboante del centrocampista azzurro che si invola verso la trequarti e fa partire una bomba. Clicca su play per guardare il video relativo al gol di Fabian Ruiz nella finale degli Europei Under 21.