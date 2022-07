Calciomercato Napoli - Buona, buonissima la prima per Khvicha Kvaratskhelia. Certo, gli esami veri saranno tutt'altri e serviranno ulteriori conferme a livelli più importanti. Ma nel frattempo il neo acquisto azzurro ha convinto eccome contro l'Anaune con due gol e un assist e tanta qualità in campo. Clicca sul play in basso per vedere le sue giocate con telecronaca di Carlo Alvino.