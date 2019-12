Notizie calcio - Continua a volare il Benevento in Serie B: altra vittoria ieri a Verona contro il Chievo e campani primi a +10 in cadetteria. E' stato di Christian Maggio la prima rete delle Streghe, con un grande inserimento di testa dell'ex azzurro che pareggia i conti al Bentegodi. Il raddoppio arriverà poi con Alessandro Tuia. Clicca sul play in basso per vedere la rete dell'ex vicecapitano partenopeo.