Chi è Alexander Sorloth: caratteristiche e carriera del gigante norvegese finito nel mirino del Napoli e del Real Madrid [VIDEO]

Ultime notizie mercato Napoli - A suon di gol e di prestazioni fantastiche Alexander Sorloth ha attirato su di sé le attenzioni di molti top club mondiali, a partire da Real Madrid e Napoli. Nato in Norvegia nel 1995, è figlio d'arte dal momento che suo padre Goran è stato una stella del Rosenborg e della Nazionale del suo Paese. Attualmente è di proprietà del Crystal Palace, club di Premier che lo ha acquistato per nove milioni di sterline dal Midtjylland prima di girarlo in prestito prima al Gent, in Belgio, e poi ai turchi del Trabzonspor. Proprio a Trebisonda sembra essere arrivato alla definitiva consacrazione: in Super Lig turca, infatti, ha segnato già 19 gol in 26 partite a cui vanno aggiunti i 4 timbri messi a segno in Coppa di Turchia e le 2 reti realizzate in Europa League, mettendo in mostra uno straordinario fiuto del gol oltre ad un fisico a dir poco imponente. E', infatti, alto ben 195 cm. Nonostante ciò, però, vanta anche una discreta tecnica ed una certa rapidità, con queste caratteristiche, al pari di un piede sinistro niente male, che gli permettono, all'occorrenza, anche di agire sulle due corsie laterali in un tridente offensivo. Non a caso sono notevoli anche i numeri relativi alla sua capacità di fornire assist: sono 6 i passaggi decisivi forniti ai compagni in questa annata. Dal 2016 fa stabilimente parte anche della Nazionale norvegese con cui ha collezionato 22 gettoni trovando per 6 volte la via del gol.

Napoli su Alexander Sorloth, costi dell'operazione

Stando a quanto riportato da Raffaele Auriemma, giornalista di TuttoSport e Radio Marte, il Trabzonspor avrebbe un diritto di riscatto, nell'accordo preso per il prestito con il Crystal Palace, fissato a 9 milioni di euro. Sul giocatore, come detto, sarebbe vigile anche il Real Madrid che nella prossima stagione darà probabilmente in prestito Luka Jovic e dovrà dunque rimpiazzarlo. A sua volta il serbo ex Eintracht Francoforte piace al Napoli e, di conseguenza, potrebbe crearsi un intreccio di mercato tra gli azzurri e le merengues.